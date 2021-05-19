BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando eşliğinde şarkılar söylendi.

BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando eşliğinde şarkılar söylendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bolu Belediyesi tarafından, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando gösterisi düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bolu Belediyesi Bandosu İzmir Marşı, Gençlik Marşı gibi marşlar ile sevilen şarkıları çaldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Gölcük'e gelen çok sayıda ziyaretçi bandonun çaldığı şarkılara eşlik ederken, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik ilgi gördü.

BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOLU 19 MAYIS'TA GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BANDO KONSERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:16:02. #1.15#

title