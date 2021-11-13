Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
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Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 15-19 Kasım'da uygulanacak ara tatil öncesinde ziyaretçi akınına uğradı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 15-19 Kasım'da uygulanacak ara tatil öncesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle ilgi gören tabiat parkı, hafta sonu ve devamındaki ara tatili fırsat bilen ziyaretçilerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük'e Bolu başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi geldi.

Ziyaretçilerin bazıları iskele üzerine hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri ise göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezinti yaptı.

Gölcük'e çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, tabiat parkındaki piknik alanlarında mangal yaktı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu yaşanıyor

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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