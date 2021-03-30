Gölcük Tabiat Parkı'nda açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu
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Gölcük Tabiat Parkı'nda açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Gölcük Tabiat Parkı'nda açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda karların erimeye başlamasıyla çiçekler açtı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, son haftalarda etkili olan yağışla kar tuttu.

Havaların ısınması sonucu karların erimesiyle parkta çiçekler açmaya başladı.

Baharın müjdecisi çiçekler, tabiat parkını güzel bir görünüme kavuşturdu.

Gölcük Tabiat Parkı'na yurt içinden ve yurt dışından günübirlik gelen tatilciler, güzel manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak iskelede fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında dinlenerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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