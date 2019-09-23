Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi ilgisi

23.09.2019 10:28

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı 9 ayda 422 bin 883 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, temiz havası, doğal güzellikleri, milli ve tabiat parkları, göl ve göletleri ile yerli ve yabancı tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alıyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Tabiat parkını 9 ayda 422 bin 883 yerli ve yabancı gezdi.

Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik tatil için gelenler, çam ağaçlarının göle yansıyan büyüleyen güzellikleri ve doğa harikası manzarasında fotoğraf çektirerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, voleybol oynayarak ve piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Gelin ve damatların uğrak mekanı

Türkiye'nin değişik bölgelerinden çiftler, gelinlik ve damatlıklarıyla Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek, ömür boyu saklayacakları bir anı olması amacıyla fotoğraf çektiriyor. Tabiat parkına fotoğraf çektirmek için gelen gelin ve damatlar, tatilcilerin de ilgi odağı oluyor.

Arkadaşlarıyla günübirlik gelen Ayla Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatillerinin güzel geçtiğini belirterek, "Havayı güzel bulduk ve tabiat parkına gelelim istedik. Gölcük, 'tabiatın kalbi'nden fazlası bence. Her zaman olduğu gibi kalabalık ama yine güzelliği kalabalığı örtüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA