Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonunda yoğun ilgi
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Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonunda yoğun ilgi

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonunda yoğun ilgi
16.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:57

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, bazıları da Gölcük'ün eşsiz manzarasıyla fotoğraf çekilmeyi tercih etti. Görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Ayrıca tabiat parkındaki gezi araçları da her müşteri bindiğinde dezenfekte edildi. Vatandaşların genellikle tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlendi.


Kaynak: DHA

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