Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü
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Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü

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Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı kentin "çok yüksek risk" kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı kentin "çok yüksek risk" kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsiminde özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, kentin korona virüs haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunması sebebiyle sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı'nda yasak nedeniyle piknik alanları ve dinlenme yerleri boş kaldı. - BOLU

Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, kısıtlamayla yeniden sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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