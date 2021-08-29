Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler güneşli havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar.

Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar.

Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Bursa'dan gelen Harun Çidem, "Gerçekten çok güzel bir yer. Sık sık Bolu'ya geliyorum. Her geldiğimde de Gölcük'e çıkmak istiyorum çünkü burası manzarasıyla, doğasıyla mükemmel bir yer. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:37:22. #1.16#

title