Gölcük Tabiat Parkı en güzel günlerini sessiz geçiriyor

Gölcük Tabiat Parkı en güzel günlerini sessiz geçiriyor Sessizliğin hakim olduğu Gölcük'te açan çiçekler görsel şölen oluşturdu Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı en güzel günlerinde sessizliğe bürünürken, göl çevresinde rengarenk açan çiçekler görsel şölen oluşturuyor.