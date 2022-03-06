Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu - Haberler

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Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı, Faruk Çidem - Genel
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Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı olduBOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

BOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu. Kar kalınlığının yarı metreyi bulduğu tabiat parkının havadan görüntüsü ise mest etti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu tabiat parkı soğuk havaya rağmen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Tatil için İstanbul'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Berken Ateş, "Okul geziye getirdi. Çok beğendik. Bu kadar kar beklemiyorduk. Çok güzel manzarası varmış. Herkesin gelip görmesi lazım" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Genel

Gölcük, Turizm, Bolu, kar, Genel, Yerel, Haberler

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