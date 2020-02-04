Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor

04.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:52

Kocaeli'nin günlük yaşamında sahil parkları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde, vatandaşlar aileleri ile birlikte sahil parklarında bolca vakit geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidanlar dikti. Ekipler ayrıca sahil parklarındaki uygun, boş alanlara da fidan dikimi gerçekleştirdi.

BAKIM ONARIMDAN GEÇTİ

Vatandaşların bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği sahil parkları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin olarak temizleniyor ve her türlü bakımları yapılıyor. Sahil parklarının bakım, onarım ve yenilenmesini yapan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımlarına da ayrı önem gösteriyor. Yapılan bakımlar sırasında kuruyan bazı ağaçların yerine de yeni fidanlar dikiliyor.

506 FİDAN DİKİLDİ

Kuruyan ağaç noktalarını ve uygun alanları belirleyen ekipler, fidanların dikileceği yerlere organik toprak serdi. Toprak seriminin ardından belirlenen yerlere Ihlamur, Pembe Çicekli Akasya, Süs Eriği, Goldrider, Defne, Çınar, Leylandi, Süs Elması ve Kartopu türlerinde fidanlar dikildi. Yapılan yenileme çalışması ile sahil parklarının yeşil ve düzenli kalması sağlanırken vatandaşlarında memnuniyeti kazanıldı.

Kaynak: Bültenler