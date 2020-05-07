Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden maske üretimine destek

Kocaeli'de, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 240 bin maske üretti.

Kocaeli'de, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 240 bin maske üretti.

Okul müdürü Metin Yalaz, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle maskeye büyük bir ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Harekete geçerek maske üretimine başladıklarını vurgulayan Yalaz, bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından maske bezi verildiğini kaydetti.

Yalaz, şunları kaydetti:

"Okulumuzun gönüllü öğretmenleri tarafından sırayla değişimli bir şekilde maske ürettik. Üretilen maskelerin lastikleri takılması için Gölcük Halk Eğitim Merkezi ve Gölcük AKV Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilerek maske lastikleri takıldıktan sonra tekrar okulumuza getiriliyor. Biz burada dezenfektan makinasında dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte edildikten sonra el değmeden ambalajına koyuyoruz. Bugüne kadar toplam 240 bin maske Valimizin belirttiği kurumlarımıza verdik."

Kaynak: AA