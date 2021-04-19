Gölcük köylerine futbol sahası
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Gölcük köylerine futbol sahası

Gölcük köylerine futbol sahası
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Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesine bağlı Selimiye köyü futbol sahasını yenilerken, Sıretiye köyünde ise yeni futbol sahası için çalışma başlattı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı desteği sunmak ve Kocaelilerin sporla iç içe yaşamasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesine bağlı Selimiye köyü futbol sahası yenilendi. Sıretiye köyünde ise yeni futbol sahası için çalışma başlatıldı.

2 KÖYDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında spor salonu stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu birçok spor tesisini hizmete açarken 2021 yılında da yapımı süren spor tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte kente yepyeni tesisler kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında Gölcük ilçesine bağlı Selimiye köyü futbol sahası yenilenirken, Sıretiye köyünde ise yeni futbol sahası yapılıyor.

SIRETİYEYE YENİ SAHA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Sıretiye köyünde yapılan futbol sahası 16 çarpı 20 metre ebatlarında olacak. Saha tamamlandığında suni çim ile kaplanacak. Futbol sahasının etrafına 4 metre yüksekliğinde tel çit inşa edilecek.

SELİMİYE SAHASI YENİLENDİ

Selimiye köyünde yer alan 24 çarpı 40 metre uzunluğundaki futbol sahasında ise yenileme çalışması yapıldı. Saha içerisinde suni çim yenilendi. Saha etrafındaki direk ve tel çitler de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yenilendi.

Kaynak: Bültenler

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