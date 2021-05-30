Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, salgınla mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, salgınla mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gölü, bol yeşilliği ve açan çiçekleriyle ziyaretçilerini cezbeden Gölcük, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son yıllarda en sessiz günlerini yaşıyor.

Hafta sonları kısıtlama nedeniyle sadece kurbağa ve kuş seslerinin hakim olduğu tabiat parkı, 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerin üst seviyede tutulması için denetimlerini sürdürüyor.

Sessizliğin hakim olduğu tabiat parkı, drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor
Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor
Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor
Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Erdoğan: 'İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz.'
Erdoğan: "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz."
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölcük, kontrollü normalleşme sürecinde doğa tutkunlarını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:23:12. #1.14#

title