Gölcük Kaymakamı Karabulut, koltuğunu ilkokul öğrencisi Ecrin Melis'e devretti
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Gölcük Kaymakamı Karabulut, koltuğunu ilkokul öğrencisi Ecrin Melis'e devretti

Gölcük Kaymakamı Karabulut, koltuğunu ilkokul öğrencisi Ecrin Melis'e devretti
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Melis Genç'e bıraktı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Melis Genç'e bıraktı.

Gölcük Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Ecrin Melis Genç, Okul Müdürü Güney Yılmaz ve ailesiyle Gölcük Kaymakamı Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Hediye takdiminin ardından Genç, temsili olarak kaymakamlık makamına oturdu.

Genç, daha sonra İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Çolular'ı arayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Karabulut, tüm dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı yüz yüze eğitimden uzak kalındığını belirterek, "Salgından korunmak için gerekli çalışmalar yapılırken, sizlerin de bu çalışmalara katkı sunacağına eminim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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