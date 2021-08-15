Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında
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Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında

Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gölcük Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara içme suyu ve iş makinası göndererek selin izlerinin silinmesine destek verdi.

Gölcük Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara içme suyu ve iş makinası göndererek selin izlerinin silinmesine destek verdi.

Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında, mağdur olan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi yardım kampanyası başlattı.Yardım kampanyasının haricinde, 2 tır içme suyu bölgeye gönderildi. Gölcük Belediyesi ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bölgeye gönderilen iş makinalarına, 1 iş makinesi ile destek oldu.

AFAD'ın talebi üzerine harekete geçen Gölcük Belediyesi, hayırsever iş adamlarının desteği ile Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için bölgeye 2 tır şişe suyu bölgeye gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tırları gece saatlerinde uğurladı. 2 tır içme suyunun bölgeye göndermesinin dışında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatıyla, Gölcük Belediyesi, Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğiyle, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Başkan Sezer, "Selde mağdur olan vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliği ile yardım kampanyası düzenliyoruz. Ayni yardımda bulunmak isteyen Gölcüklüler, yardımlarını Preveze Caddesi'ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu Girişine 15 Ağustos pazar günü saat 10.00'dan, 17 Ağustos salı günü saat 18.00'a kadar getirebilirler. Hazırlanan yardımlar AFAD'ın Kastamonu'daki deposuna teslim edilecek ve AFAD tarafından ihtiyaca göre, sel felaketine uğrayan bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak" dedi.

Yardım malzemeleri arasında olacak ihtiyaç kalemleri hakkında bilgi veren Sezer, "AFAD ile yaptığımız görüşme neticesinde, hazırlanacak yardım malzemelerinin; çocuk bezi ve maması, pilli ışıldak ve pilli el feneri, mum, iş eldiveni, çizme, kürek, kazma, fırça, süpürge, çekpas, deterjan, sıvı el sabunu, konserve gıda, bakliyat çeşitleri, çay, şeker, un makarna olması istendi. Yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bu malzemelerden bize ulaştırabilirler" diye konuştu.

Başkan Sezer, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın ilk anda talimatıyla harekete geçtik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 6, Gölcük Belediyesi'nin 1 ve Kartepe Belediyesi'nin de 1 iş makinesi 9 personel ile bölgeye hareket etti. Ekiplerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sel felaketi mağduru vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında
Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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