Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor
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Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor

Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Gölcük Şirinköy Mahallesi 676. Sokak ile 678. Sokak kesişimin de yapımına başlanan kavşak düzenlemesi ile trafik akışı daha düzenli hale getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Şirinköy Mahallesi 676. Sokak ile 678. Sokak kesişimin de bulunan kavşak projesi yapımı kapsamında plent miks temel serimi çalışmalarına başladı.

TRAFİK AKIŞI DAHA DÜZENLİ HALE GELECEK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İpek Yolu Bulvarı'nda kavşak düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Sivritepe TOKİ Konutları, İhsaniye ve bölgedeki köylere ulaşımın sağlandığı İpek Yolu Bulvarı'nda yapılacak kavşak düzenlemesi ile trafik daha düzenli hale getirilecek.

NELER YAPILACAK

Yağmur suyu hattı yapılan İpek Yolu Bulvarı'nda trafik akışı yapılacak kavşak düzenlemesi daha sağlıklı yürüyecek.1200 ton plent miks temel serilecek kavşak yapımı projesi kapsamında, pmt serimi tamamlanması sonrası 600 ton binder asfalt serimi yapılacak. Kaldırım imalatları yapılacak kavşakta tabelalandırma ve yol çizgilerinin çizilmesi ile yol güvenliği ve düzeni sağlanmış olacak.

Kaynak: Bültenler

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