Gölcük Hükümet Konağı'nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı - Haberler
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Gölcük Hükümet Konağı'nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı

Bültenler - Güncel
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Gölcük Hükümet Konağı'nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı

Eski binaları depreme dayanıksız olduğu yapılan incelemelerle belirlenen Gölcük Hükümet Konağı ve alan içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni yerlerine taşınarak hizmet vermeye başlamıştı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Taşınmanın ardından tamamlanan işlemler sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski hükümet konağı binasının yıkımına başlandı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

YENİ BİNA BAKANLIĞIN YATIRIM PLANINA ALINDI

Mevcut Hükümet Konağı ile eski Jandarma Komutanlığı'nın alanına yapılacak olan Yeni Gölcük Hükümet Konağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılmak üzere 2022 yatırım planına alındı.

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Bültenler - Güncel

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