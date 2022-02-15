Gölcük Hükümet Konağı'nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Taşınmanın ardından tamamlanan işlemler sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski hükümet konağı binasının yıkımına başlandı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

YENİ BİNA BAKANLIĞIN YATIRIM PLANINA ALINDI

Mevcut Hükümet Konağı ile eski Jandarma Komutanlığı'nın alanına yapılacak olan Yeni Gölcük Hükümet Konağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılmak üzere 2022 yatırım planına alındı.

Bültenler - Güncel