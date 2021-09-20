Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolu daha geniş ve konforlu olacak - Haberler
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Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolu daha geniş ve konforlu olacak

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Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolu daha geniş ve konforlu olacak

Büyükşehir tarafından Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda genişletme yapılıyor

Kocaeli genelinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda araçların yan yana geçişlerini kolaylaştırmak için genişletme çalışması yapıyor.

7 METRE GENİŞLİĞE ÇIKARILIYOR

Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun iki aracın zorlukla geçebildiği 4,5 metre genişlikteki kısımlarda yolu 7 metre genişliğe çıkartarak, güvenliğin sağlanacağı çalışmalar yapıyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu da yapılıyor.

4 KÖYÜ BİRLEŞTİREN GRUP YOLU

Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda 4,5 metre genişlikteki yolun virajlı ve daralan kısımlarında yol genişliğinin 7 metreye çıkarılması için kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. İki aracın yan yana geçişlerini kolaylaştıracak genişletme çalışmasıyla yoğunlukla kullanılan grup köy yolunda yol güvenliği sağlanmış olacak.

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Haber: Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolu daha geniş ve konforlu olacak - Haberler
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