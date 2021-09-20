Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolu daha geniş ve konforlu olacak
Kocaeli genelinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda araçların yan yana geçişlerini kolaylaştırmak için genişletme çalışması yapıyor.
Kocaeli genelinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda araçların yan yana geçişlerini kolaylaştırmak için genişletme çalışması yapıyor.
7 METRE GENİŞLİĞE ÇIKARILIYOR
Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2, 5 kilometre uzunluğundaki yolun iki aracın zorlukla geçebildiği 4, 5 metre genişlikteki kısımlarda yolu 7 metre genişliğe çıkartarak, güvenliğin sağlanacağı çalışmalar yapıyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu da yapılıyor.
4 KÖYÜ BİRLEŞTİREN GRUP YOLU
Gölcük Hamidiye-Şevketiye-Mesruye ve Ayvazpınar köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda 4, 5 metre genişlikteki yolun virajlı ve daralan kısımlarında yol genişliğinin 7 metreye çıkarılması için kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. İki aracın yan yana geçişlerini kolaylaştıracak genişletme çalışmasıyla yoğunlukla kullanılan grup köy yolunda yol güvenliği sağlanmış olacak.