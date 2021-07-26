Gölcük Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici başvuruları 9-31 Ağustos'ta yapılacak

Gölcük Halk Eğitim Merkezi'nde açılacak kurslarda görev almak isteyen usta öğreticiler, başvurularını 9-31 Ağustos'ta online yapabilecek.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi'nde açılacak kurslarda görev almak isteyen usta öğreticiler, başvurularını 9-31 Ağustos'ta online yapabilecek.

Merkezin müdürü Necmettin Türkmen, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici alacaklarını bildirdi.

Başvuru işlemlerinin 9-31 Ağustos'ta "e-Yaygın Sistemi" üzerinden yapılabileceğini aktaran Türkmen, "Başvuru onayı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yapılacak olup, Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler, onay aşamasında Gölcük Halk Eğitimi Merkezi'ne ibraz edilecektir." ifadelerini kullandı.

Türkmen, sıralamanın 15 Eylül'de ilan edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner