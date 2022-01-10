Gölcük Gölü, pelikanları ağırlıyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, göç eden 6 pelikana ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaz ve kış turizmi açısından önemli bir yeri olan göle gelen göçmen kuş türleri, mahallede yaşayanları mutlu etti.

Esnaftan Tamer Güntekin uzun yıllardır mahallede işletmecilik yaptığını, gölde ilk kez pelikan gördüğünü söyledi.

Göl çevresinde başka kuş türleri de gözlemlediğini aktaran Gültekin, "Kuşların Gölcük Gölü'ne gelmesi bizleri de bir hayli mutlu ediyor. Bundan sonra da pelikanların çoğalmasını bekliyoruz. Göl kenarına gelen kuşları esnaf olarak onları beslemeye çalışıyoruz." dedi.

Mahalle esnafından Olgun Işlak, gölde karabatakların sayısının da arttığını söyledi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet