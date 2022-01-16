Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Kocaman güven tazeledi
AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 19. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Necmi Kocaman yeniden başkanlığa seçildi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 19. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Necmi Kocaman yeniden başkanlığa seçildi.
Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen genel kurula, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığının seçilmesinin ardından oy kullanma işlemi yapıldı.
Kongrede mevcut başkan Kocaman ile Tuncay Yıldız yarıştı. Geçerli 1146 oyun 610'unu alan Kocaman güven tazeledi.
AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri