Gölcük eski mezbaha binası değerlendiriliyor
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Gölcük eski mezbaha binası değerlendiriliyor

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Gölcük eski mezbaha binası değerlendiriliyor

Gölcük'teki çelik konstrüksiyon eski mezbaha binası İhsaniye'deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü'ne taşınarak, Gölcük Belediyesi'nin imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanılacak.

Gölcük'teki çelik konstrüksiyon eski mezbaha binası İhsaniye'deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü'ne taşınarak, Gölcük Belediyesi'nin imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanılacak.

Gölcük yeni şehirlerarası terminalinin yapılacağı alanda bulunan çelik konstrüksiyon eski mezbaha binası, bulunduğu yerden sökülecek. İhsaniye'deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü'ne taşınacak olan bina, Gölcük Belediyesi'nin imalat, bakım ve onarım binası olarak kullanılacak. Gölcük Belediyesi'nin ustaları, depo olarak da binadan faydalanıp, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapabilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te yapılan ve faaliyete geçen modern mezbaha sonrası kullanılmayan Gölcük'teki mezbahası alanı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile, Gölcük şehirlerarası terminal alanı olarak belirlenmişti. Çelik konstrüksiyon mezbaha binasını, söküp, İhsaniye'deki Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü'ne kısa süre içinde taşıyacağız. Binanın zemin betonu hazırlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. Maharetli ustalarımız, depo olarak da faydalanacağımız binada, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunarak, imalat, bakım ve onarımları yapabilecekler. Bunun yanında proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan, Gölcük Yeni Şehirlerarası Terminali'mizin ihalesinin de, bu yıl içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanıyor" - KOCAELİ

Gölcük eski mezbaha binası değerlendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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