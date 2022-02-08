Gölcük'e 37 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Şehrin sahil şeridine inşa ettiği parklar ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere - Halıdere arasındaki Kuruçeşme mevkiinde yeni sahil parkının çalışmalarını sürdürüyor. 37 bin metrekare alan üzerine inşa edilen sahil parkı, tamamlandığında yürüyüş yolu, spor alanları ve şehir mobilyaları ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

1.200 KAMYON DEPREM MOLOZU KALDIRILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde bin 200 kamyon deprem moloz hafriyatı alandan kaldırıldı. Deniz kenarına ise 250 kamyon tahkimat taşı düzenlenerek yerleştirildi. Alandaki kazı ve reglaj çalışmaları tamamlandı.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

37 bin 105 metrekarelik alan üzerine kurulan Gölcük Değirmendere - Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi kapsamındaki sahil parkı, içerisindeki birçok farklı imkanı ile vatandaşların yeni bir yaşam alanı olacak. Projenin 19 bin metrekarelik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. Bin 400 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek.

SPOR ALANLARI

4 bin metrekarelik piknik alanına sahip projede vatandaşlar için kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak. Ayrıca vatandaşlar için 55 araçlık otopark yapılacak. Gölcük Değirmendere - Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesinde vatandaşların spor yapabilmeleri için bin 100 metrekare spor alanı, 250 metrekare kafeterya, 1 adet basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.

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