Gölcük Donanma Caddesi'ndeki otopark tamamlanıyor
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Gölcük Donanma Caddesi'ndeki otopark tamamlanıyor

Gölcük Donanma Caddesi'ndeki otopark tamamlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta, 84 araçlık açık otopark yapılıyor.

Otopark alanında plent miks temel serimi tamamlandı. Binder asfalt serimi de yapılan otoparkta araç parkı için çizgiler çekilecek ve tretuvar kaldırım çalışmaları yapılacak. Otoparkın tamamlanmasıyla Gölcük Donanma Caddesi'nde trafik yoğunluğu rahatlayacak, araç park sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.

YAĞMUR SUYU VE TERASMAN ÇALIŞMALARI TAMAM

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara araç park etme sıkıntısını ortadan kaldırmak için otopark inşa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2 bin 500 metrekare alana sahip 84 araçlık otoparkta yağmur suyu drenajı ve terasman çalışmaları tamamlandı.

KISA SÜREDE KULLANIMA SUNULACAK

Vatandaşların memnuniyetini kazanan otopark çalışmasında 1000 ton pmt, 450 ton da binder asfalt serimi yapıldı. Kaldırım çalışmaları ve araç parkı için çizgilerin çekilmesi sonrası en kısa sürede otopark vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta, 84 araçlık açık otopark yapılıyor. Otopark alanında plent miks temel serimi tamamlandı. Binder asfalt serimi de yapılan otoparkta araç parkı için çizgiler çekilecek ve tretuvar kaldırım çalışmaları yapılacak. Otoparkın tamamlanmasıyla Gölcük Donanma Caddesi'nde trafik yoğunluğu rahatlayacak, araç park sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.

YAĞMUR SUYU VE TERASMAN ÇALIŞMALARI TAMAM

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara araç park etme sıkıntısını ortadan kaldırmak için otopark inşa etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 2 bin 500 metrekare alana sahip 84 araçlık otoparkta yağmur suyu drenajı ve terasman çalışmaları tamamlandı.

KISA SÜREDE KULLANIMA SUNULACAK

Vatandaşların memnuniyetini kazanan otopark çalışmasında 1000 ton pmt, 450 ton da binder asfalt serimi yapıldı. Kaldırım çalışmaları ve araç parkı için çizgilerin çekilmesi sonrası en kısa sürede otopark vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kaynak: Bültenler

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