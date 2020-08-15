Gölcük Depreminin anısına onlarca kilometre bisiklet sürdüler
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Gölcük Depreminin anısına onlarca kilometre bisiklet sürdüler

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos Depremi'nin anısına, bisikletleriyle Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübünün sporcuları 2 gün sonra Kocaeli'nin Gölcük ilçesine ulaştı.

Gölcük Depreminin anısına onlarca kilometre bisiklet sürdüler
15.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:26

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos Depremi'nin anısına, bisikletleriyle Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübünün sporcuları 2 gün sonra Kocaeli'nin Gölcük ilçesine ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri 17 Ağustos Depremi'nin anısına Ankara'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bisiklet sürdüler. 13 Ağustos tarihinde Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü bünyesindeki 17 bisikletçi, Gölcük'e ulaştı. Ankara'dan yola çıkarak Bolu ve Sakarya istikametinden Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahiline 2 günde ulaşan AFAD'lı bisikletçiler toplamda 3 etapta yolculuklarını tamamladı. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin eşliğinde tedbirlerle birlikte yolculuklarını sürdürerek Gölcük Değirmendere sahiline ulaşan sporcular AFAD dalgıçlarına Türk bayrağı ve kırmızı karanfil teslim etti. Karanfiller dalgıçlar tarafından dalış yapılarak enkazlara bırakılacak.

"Farkındalık için sürüş gerçekleştirdik"

17 Ağustos Şehitleri için kilometrelerce yol geldiklerini söyleyen grup lideri Ömer Faruk Yıldız, "13 Ağustos günü yola çıktık. Toplamda 3 etap halinde buraya geldik. Ankara-Bolu, Bolu-Sakarya ve Sakarya-Gölcük olarak etaplarımız sonuçlandı. Kazasız belasız Ankara'dan buraya tamamladık. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminin anısına buradayız. AFAD Spor Kulübü olarak, halkımıza afetlere hazır ol demek ve burada farkındalık için sürüş gerçekleştirdik.Yolculuğumuz iyiydi, bir sıkıntı yaşamadık. Zaten arkadaşlarımızdan çoğu milli sporcu olduğu için çok bir zorluk yaşamadan etapları tamamladık.Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle yolda herhangi bir aksaklık yaşamadan tüm turu tamamlamış olduk. Sürüş etkinliğimizin hashtagi 'afetlere hazır ol' olarak geçiyor.Tüm Türkiye'ye afetlere hazır olun diyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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