GÖLCÜK DEPREMİNİN 21'İNCİ YILINDA DEPREM ANI CANLANDIRILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÖLCÜK DEPREMİNİN 21'İNCİ YILINDA DEPREM ANI CANLANDIRILDI

İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, 7,4 büyüklüğündeki deprem anı canlandırılarak olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

GÖLCÜK DEPREMİNİN 21'İNCİ YILINDA DEPREM ANI CANLANDIRILDI
17.08.2020 01:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:39

İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, 7,4 büyüklüğündeki deprem anı canlandırılarak olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

 

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmını etkileyen Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,(AFAD) tarafından insanları depreme karşı bilinçli hale getirmek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde, "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi. Etkinlikle deprem anı canlandırılarak olası bir deprem durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. Programa AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Tezcan Buçan katıldı.  AFET EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYORToplantıda konuşan AFAD Başkanı Güllüoğlu, "21 yıl önce, 17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli, Düzce ve Sakarya bölgesini en çok etkilemek üzere 18 binden fazla insanımızın hayatına mal olan binlerce insanın yaralanmasına, binlerce binanın yıkılmasına sebep olan bir deprem yaşadık. Açılışını yarın yapacağımız Afet Eğitim Merkezi'mizde, birazdan eğitim şube müdürümüz depremle alakalı, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında olumlu davranış şekillerini anlatacak" dedi.  "DEPREM ANINDA EN ÖNEMLİ ŞEY SAKİN OLABİLMEK"Vatandaşlara yönelik olarak yapılan çalışmaları anlatan İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Tezcan Buçan, "Afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar nedir? İlk 72 saatte neler yapacağız, gönüllülük esasından bahsediyoruz. AFAD Gönüllülüğüne davet ediyoruz. Afet sırasında aranması gereken numaraları anlatıyoruz. Şu an birçok ilimiz 112'ye geçti. Tüm acil numaralar 112'de toplanıyor. Ama bazı illerimiz geçmedi. Şuan bütün Türkiye'de tek acil çağrı numarası 112" dedi. Deprem anında yapılması gerekenleri de anlatan Buçan, "Deprem olduğu anda ilk yapılması gereken sakin olunması lazım ve özellikle; balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durulması gerektiğini çok net bir şekilde söylüyoruz. Çökün diyoruz. Güvenli gördüğünüz nokta neresiyse o yapının yanında, iki dizinizin üzerine çökmenizi istiyoruz. Çevreden gelecek nesnelerden korumak için başımı tutarım. Daha sonrasında ise hangi nesnenin yanına çöktüysem o nesneyi tutarım ve bu sarsıntı bitene kadar devam ederim. Sarsıntı bittikten sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra hareket edersiniz" diye konuştu. 

Yapılan açıklamaların ardından Afet Eğitim Merkezi'nde bulunan simülasyonda 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Magazin
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: GÖLCÜK DEPREMİNİN 21'İNCİ YILINDA DEPREM ANI CANLANDIRILDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 01:57:00. #1.14#
title