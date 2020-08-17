Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Adana'da deprem tatbikatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Adana'da deprem tatbikatı

Adana'da, Gölcük Depremi'nin 21'inci yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Adana'da deprem tatbikatı
17.08.2020 07:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:06

Adana'da, Gölcük Depremi'nin 21'inci yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adana Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve sağlık ekiplerinin katılımıyla toplam 104 kişi ile AFAD il Müdürlüğünde saat 03.02 itibariyle deprem tatbikatı düzenlendi. Gölcük Depreminin 21'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tatbikatta, enkaz altında yaralı çıkarma, hasarlı binanın yukarısında mahsur kalan kişiyi kurtarma ve depremden dolayı oluşabilecek kimyasal sızıntıları önleme için KBRN çalışması yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Politika
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Güncel
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Yolun karşısına geçmek isteyen gence üç otomobil birden çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen gence üç otomobil birden çarptı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
İstanbul'da taksici müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalıp kaçtı
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü
Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Aamir Khan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Adana'da deprem tatbikatı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 08:18:16. #1.15#
title