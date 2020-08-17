GÖLCÜK DEPREMİNDE ÖLENLER İÇİN AVCILAR'DA MEŞALELİ, KARANFİLLİ ANMA
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GÖLCÜK DEPREMİNDE ÖLENLER İÇİN AVCILAR'DA MEŞALELİ, KARANFİLLİ ANMA

Gölcük Depremi'nde yaşamını yitirenler için Avcılar'da yapılan basın açıklamasının ardından Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

GÖLCÜK DEPREMİNDE ÖLENLER İÇİN AVCILAR'DA MEŞALELİ, KARANFİLLİ ANMA
17.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:27

Gölcük Depremi'nde yaşamını yitirenler için Avcılar'da yapılan basın açıklamasının ardından Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi tarafından saat 21.00'de Deprem Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. İlçedeki birçok siyasi parti başkanının ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bazı katılımcıların meşale taşıdığı basın açıklaması, 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 1999 Depremi'nde önemli hasar gören Avcılar'da kentsel dönüşüm uygulanarak, eski ve riskli binaların yenilenmesi için yapılan çalışmaların hızlandırılmasını isterken, "Güvenli ve sağlam konutlarda yaşamak hepimizin hakkı" dedi. Belediye Başkanı Turan Hançerli de, her fırsatta geçen 21 yılda çok şey yapılmadığını, depreme hazırlıkların tamamlanamadığını ifade ederken, bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını, halkın acılarda birleştiğini defalarca kanıtladığını ancak Avcılar'ın acılar ile anılmasını istemediğini söyledi.

Diğer parti temsilcilerinin de kısa konuşmasının ardından basın açıklamasına katılanlar, üzerinde Avcılar'da yaşamını yitiren 246 kişinin isminin yer aldığı Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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