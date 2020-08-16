Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, kentte bin 500 orta hasarlı binada vatandaşların yaşadığını söyledi.

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor
16.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:57

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, kentte bin 500 orta hasarlı binada vatandaşların yaşadığını söyledi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 21 yıl geçti. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından küllerinden yeniden doğan sanayi kenti Kocaeli'de 29 ağır hasarlı binanın ayakta olduğunu açıklayan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, vatandaşların hasarlı binalarda yaşamamaları konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kocaeli'de bulunan bin 500 hasarlı binada insanların yaşadığını ifade eden Bulut, kentte Gölcük Depremi'nden önce inşa edilen binalarda incelemelerde büyük bir kısmının depreme dayanıksız olduğunu söyledi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ünal Ekşi ise vatandaşların, ne zaman deprem olacağını merak etmeleri yerine yaşadıkları evlerin sağlamlık testlerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

"29 TANE AĞIR HASARLI BİNAMIZ HALA KOCAELİMİZDE AYAKTA"

İnsanların hasarlı binalarda yaşamamaları için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "17 Ağustos Depreminin üzerinden 21 yıl geçti, 21 yıl bir gencin yaşı. Şu andaki gençlerimizin çoğu bu depremi yaşamadı. Biz bu depremi yaşayanlar olarak depremin hüznünün ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Depremde kaybettiklerimiz tekrar buradan yad etmek istiyorum. Onların acıları hala içimizde. 21 yıl geçti ama üzülerek söyleyeyim 29 tane ağır hasarlı binamız hala Kocaelimizde ayakta. Bin 500 tane binamız da orta hasarlı olarak içerisinde insanları barındırmaya devam ediyor. Biz sürekli kamuoyunu ayakta tutarak bu binaların yenilenmesi konusunda kamuyu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu binaların yenilenmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 150 BİN TANE YAPIMIZ KOCAELİ'DE DEPREMDEN ÖNCE YAPILDI"

Gölcük Depremi'nden önce Kocaeli'de inşa edilen binalarda yapılan incelemelerde yaklaşık yüzde 98'inin depreme dayanıklı olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Bulut, "Kocaeli'de 285 bin civarında yapımız var. Bu 285 bin yapının yarsı Gölcük Depremi'nden sonra yapı denetimiyle inşa edildi. O yüzden biz depremden sonra yapılan binaları sağlam olarak farz ediyoruz. Ama depremden önce yapılan yapılar da hiç az değil. Yaklaşık 150 bin tane yapımız Kocaeli'de depremden önce yapıldı ve depreme dayanıksız. 2012 yılında çıkan kentsel dönüşüm yasasından sonra lisanslı firmalar tarafından binaların sağlam olup olmadığı tespit ediliyor. Bu kuruluşların yapılardaki tespitlerin yaklaşık yüzde 98'i o binaların depreme dayanıksız olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

"BİZİM FAYLAR DEĞİL, BİNALARLA İLGİLENMEMİZ LAZIM"

Vatandaşların cüzi bir miktar ödeyerek lisanslı firmalara evlerinin sağlamlığını test ettirmeleri gerektiğini dile getiren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ünal Ekşi ise "Van depreminden sonra 2012 yılında 'Kentsel Dönüşüm Yasası' çıkartıldı. Kentsel dönüşüm kanunun temel amacı mal ve can güvenliğidir. Bu yasanın amacı büyük bir depremde can ve mal güvenliğinin önlenmesidir. 2012 yılından bu yana bu kanunumuzda çeşitli değişiklikler yapıldı. Her geçen gün iyi bir hale geliyor. Her depremden sonra, 'Fay hattı oradan geçiyor, deprem 3 sene sonra olacak' gibi tartışmalar izliyoruz televizyonda. Bizim faylar değil, binalarla ilgilenmemiz lazım. Faylarla ilgileneceğiniz kadar küçük bir bütçeyle mevcut yapınızın depreme dayanıklığını ölçtürebilirsiniz. Binanızın dayanıklılığı can ve mal güvenliğiniz için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

(Murat Kanber - Enes Altun/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu Güncel
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 10:35:05. #1.15#
title