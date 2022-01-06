Gölcük'de fotoğraf sanatçıları, düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - .

8 Ocak Cumartesi 15:00'te Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlecek ödül töreninde her iki yarışmada dereceye girenler ödüllendirilerek, eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

349 FOTOĞRAF GÖLCÜK'ÜN TARİHİNİ YANSITMAK İÇİN YARIŞTI

Gölcük ilçe sınırlarında kendi döneminde öneme haiz ya da zaman içerisinde kaybolmuş ve tekrar yenilenen, yapı, buluntu, kentin simgesel figürleri gibi yerlerin fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "Gölcük Tarihi Dokusu" adlı yarışmaya yoğun katılım sağlanmıştı. 20 farklı ilden 99 fotoğraf sanatçısının; Gölcük'ün tarihini yansıtan 349 fotoğraf karesi ile katılım sağladığı yarışmada 1. "Deprem Anatı" adlı fotoğrafı ile İlham Kazdal, 2. "Yağmur" adlı fotoğrafı ile Caner Başer, 3. ise "Hüsn-ü Hat Müzesi" adlı fotoğrafı ile Hüseyin Karahan oldu. Gülin Yiğiter, Şerife Keser Halıcı ve Arzu İbranoğlu adlı fotoğraf sanatçılarının mansiyon ödülü kazandığı yarışmada 34 fotoğraf ise sergilenmeye hak kazanmıştı.

59 İLDEN 479 SANATÇI BAYRAK SEVGİSİNİ FOTOĞRAF KARELERİNE YANSITTI

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100.yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen "Ezelden Ebede İstiklal Marşımız ve Bayrağımız" konulu yarışmaya 59 farklı ilden 479 katılımcı, birbirinden değerli bin 628 fotoğraf göndermişti. Yarışmada "Bayrak Uğruna" adlı fotoğrafı ile Niyazi Gürgen birinci, "Yıldızlara Selam" adlı fotoğrafla Mustafa Bülent Pırınçcı ikinci, "Nöbet Değişimi" adlı fotoğrafı ile Aynur Bostan ise üçüncü olmuştu. Hasan Güzel, Muhammed Şuayp Oral ve Özkan Bilgin de mansiyon ödülü kazandığı yarışmada 34 eser de sergilenmeye hak kazanmıştı.

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