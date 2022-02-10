Gölcük'de "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak

Ücretsiz bir şekilde; Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek komedi türü oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

İZLEYİCİLER ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKACAK

Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği absürd bir komedi olan Ferhat ile Juliet'de; izleyiciler zaman da küçük bir yolculuğa çıkacak. Oyun kahramanlarından Ferhat, kendini Verona'da bir karmaşanın tam ortasında; hem de bir düğün hazırlığında bulur. Juliet'e aşık olacağını da hiç hesap etmez.

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