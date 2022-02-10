Gölcük'de "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'de "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Gölcük'de

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Şubat ayında da dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluşacak.

Ücretsiz bir şekilde; Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek komedi türü oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

İZLEYİCİLER ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKACAK

Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği absürd bir komedi olan Ferhat ile Juliet'de; izleyiciler zaman da küçük bir yolculuğa çıkacak. Oyun kahramanlarından Ferhat, kendini Verona'da bir karmaşanın tam ortasında; hem de bir düğün hazırlığında bulur. Juliet'e aşık olacağını da hiç hesap etmez.

Bültenler - Güncel

Tiyatro, oyunlar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title