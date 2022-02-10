Gölcük'de "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak
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Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Şubat ayında da dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda "Ferhat ile Juliet" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluşacak.
Ücretsiz bir şekilde; Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek komedi türü oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
İZLEYİCİLER ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKACAK
Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği absürd bir komedi olan Ferhat ile Juliet'de; izleyiciler zaman da küçük bir yolculuğa çıkacak. Oyun kahramanlarından Ferhat, kendini Verona'da bir karmaşanın tam ortasında; hem de bir düğün hazırlığında bulur. Juliet'e aşık olacağını da hiç hesap etmez.
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