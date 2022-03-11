Gölcük Belediyesi tüm ekip ve ekipmanlarıyla etkin bir mücadele gerçekleştiriyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Kar yağısı öncesinde 48 araç ve 115 personelle tüm hazırlıklarını tamamlayan Gölcük Belediyesi; yağışın ilk anlarından itibaren sahada çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu alanlarda; yol açma, kar küreme, tuzlama, üstgeçitler ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, kar mesaisine aralıksız devam ediyor.

48 ARAÇ VE 115 PERSONELİ İLE 7×24 KARLA MÜCADELE

Gölcük Belediyesi karla mücadele çalışmalarını 4 adet greyder, 27 adet JCB, 3 adet loder, 2 adet küreme-tuzlama robotu, 2 adet PTO tuzlama aracı, 1 adet ekskavatör, 2 adet traktör kar kürüme aracı ve 115 personel ile sürdürüyor.Devam eden çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, 1 greyder, 1 loder, 1 ekskavatör, 1 traktör ve 3 PTO (küreme ataşmanı takılı tuzlama kamyonu) ile destek veriyor.

GÖLCÜK'TE TÜM YOLLAR AÇIK

Başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde devam eden çalışmalar ile ilçe genelinde tüm yollar açık kalması sağlanıyor. 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürmek için sahada mücadeleye devam eden ekipler, sürücüleri akşam saatlerinde yaşanabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

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