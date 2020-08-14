Gölcük Belediyesi'nden amatör futbol kulüplerine malzeme desteği Gölcük Belediyesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, alt yapıdan üst yapıya sporcu yetiştiren ve amatör liglerde mücadele eden amatör futbol kulüplerine destek olmaya devam ediyor.

17 AMATÖR FUTBOL KULÜBÜNE DESTEK VERİLDİ

Bu kapsamda Gölcük'te faaliyet gösteren 17 amatör futbol kulübüne ihtiyaç duydukları malzeme dağıtımı; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldığı törenle verildi. Değirmenderespor, Gölcük İdmanyurdu, Harb-İşspor, İhsaniyespor, İhsaniye DoğanSpor, Ulaşlıspor, Halıderespor, Kavaklıspor, Şirinköyspor, Hisareynspor, Gölcük Gençler Birliğispor, Yazlık spor, Asarköyspor, Çiftlikspor Kulübü, İşitme Engelliler Spor Kulübü, Gölcük Karadeniz Spor ve Yüzbaşılar Spor Kulüpleri'nin yöneticileri yer alırken, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkürlerini ilettiler.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Sezer ise yaptığı konuşmada: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkânı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı yapan, alt yapıdan üst yapıya sporcu yetiştiren ve amatör liglerde ilçemizi temsil eden, çok değerli amatör futbol kulüplerimize malzeme desteğinde bulunduk. Gölcük Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasının öneminin farkındayız. Bunu sağlayan tüm branşlardaki spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda da tüm kulüplerimize başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Bültenler