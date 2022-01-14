Gölcük Belediyesi Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi
Gölcük'te Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık hikâyesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı organizasyon ile izledi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - ÖĞRENCİLER DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR
Filmde; Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü anlatılırken, izleyen öğrenciler zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar.
ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR
Eren Bülbül ve Fatih Gedik'in kahramanca verdikleri mücadeleyi dikkatle izleyen öğrenciler, filmi izlemelerini sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e de teşekkür ettiler.
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