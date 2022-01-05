Gölcük Belediyesi, Fidanlık İlkokulu öğrencilerini otobüslerle eğitim görecekleri okula taşıyor - Haberler
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Gölcük Belediyesi, Fidanlık İlkokulu öğrencilerini otobüslerle eğitim görecekleri okula taşıyor

Gölcük Belediyesi, Fidanlık İlkokulu öğrencilerini otobüslerle eğitim görecekleri okula taşıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölcük'ün en eski okulu olan ve İhsaniye Fidanlık İlkokulu'nun eski binası, öğrenci sayısını karşılayamaz hale gelince yeni bina yapımı için yıkılmıştı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yıkılan okul alanında 16 derslikli yeni okul binasının yapım çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte eğitimlerinin aksamaması adına Çiftlik İlkokulu'nda giden öğrencilerin ulaşım sorununu ise Gölcük Belediyesi çözüme kavuşturdu. Gölcük Belediyesi'nin tahsis ettiği 2 otobüsle okullarına konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ediyor.

Öğrencilere verilen destekten memnun kalan Çiftlik İlkokulu Müdürü Ertuğrul Baş, Okul Aile Birliği Başkanı Bahri Yılmaz ve okul aile birliği üyelerine ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Eğitime ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerinin imkanlar ölçüsünde süreceğini ifade eden Başkan Sezer, makamında konuk ettiği okul heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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