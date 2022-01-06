Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi'nde bir yenisini daha ekledi

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Son olarak da; Çiftlik Mahallesi 4099-4100 sokak arasındaki 1.100 m2 alan içerisindeki parkın yapımı tamamlayarak hizmete açıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLE OYNAYACAKLARI YENİ BİR PARK DAHA TAMAMLANDI

Çitlik Mahallesi'ndeki çocuklara yeni bir oyun alanı kazandıran parkta; çocuk oyun alanları,kamelyalar, banklar, dekoratif aydınlatmalar ve yeşil alanlar yer alıyor. Çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri parkta, çocukların ve gençleri spor yapabilecekleri açık hava spor aletleri de bulunuyor.

BAŞKAN SEZER DEVAM EDEN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Park çalışmaları hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "2020 yılından yaptığımız İhsaniye Elmalı Park, Hisareyn Narlı Park ve mevcut parkların bakım ve onarımları yanında; çocuklarımızın uygun alanlarda oynayabilmesi, hemşehrilerimizin de hoşça vakit geçirebilmeleri için 2021 yılında da ilçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettik. Atatürk Mahallesi, Uğur Mumcu Okulu yanı, Şirinköy Mahallesi, Kervansaray yanı ve son olarak da Çiftlik Mahallesi, 4099-4100 arasındaki parkların yapımını tamamladık. Hisareyn Merkez Mahallesi, Gündüzalp Caddesi, Donanma Mahallesi, İlhan Tuba Caddesi yanı, Hisareyn Merkez Mahallesi, Alev Sokak, Şehitler Mahallesi, 332. Sokak Gözlementepe yanındaki parkların yapımı ise devam ediyor" dedi.

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