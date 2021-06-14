Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı

Gölcük Belediyesi, geçtiğimiz hafta ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında, tüm ekipleriyle birlikte sahadaydı.

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belli bir program dahilinde öncelik sırasına göre; 2300 ton asfalt kullanarak, yaklaşık 5 ayrı mahallede asfalt serimi gerçekleştirerek yolların konforunu arttırdı.

Ayrıca kurulan iki ekipte; onlarca farklı noktada, asfalt yama ve parke tamiri yaptılar. Yaz ayları boyunca havanın elverişli olduğu günlerde, belli bir program dahilinde, asfalt ve parke çalışmasına devam edilecek.

Kaynak: Bültenler