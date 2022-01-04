Gölcük Belediyesi, 2021 yılında önemli çalışmalara imza attı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Toprak altında, atıl ve bakımsız kalan birçok tarihi esere el atarak ihya edilmesini sağlayan Gölcük Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile ilçenin turizminin gelişmesine de katkı sağladı.

DEPREM'DE BÜYÜK HASAR GÖREN TARİHİ HAMAM HAT MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ

Gölcük'ün tarihini yeniden gün yüzüne çıkaran çalışmalar kapsamında Örcün'de 16. yüzyıla tarihlenen, 1999 depreminde büyük hasar gören tarihî hamam aslına uygun olarak restore edildi. Restorasyon sonrasında tarihî hamam, farklı bir anlam kazandırılmak ve gelecek kuşaklara hüsn-i hat sanatını tanıtmak amacıyla Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi'ni olarak hizmete açıldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülü kazanan proje ile ziyarete açılan müze, Kocaeli ve il dışından yoğun ziyaretçi alarak ilçenin turizminin gelişmesine de katkı sağladı. Çalışmalar kapsamında ayrıca; Örcün'deki Osmanlı dönemi 5 tarihî çeşmenin de restorasyonunu tamamlandı.

SULTAN BABA MESCİDİ HIZLA YÜKSELİYOR

Gölcük Belediyesi tarafından Örcün Sultan Baba Türbesi yakınındaki Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi ile piknik alanı arasındaki yerde inşa edilen Sultan Baba Mescidi de hızla yükseliyor. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi onaylanan Sultan Baba Mescidi tamamlandığında; sekizgen yapıda, kadın ve erkekler için kot farkından kaynaklı ayrı girişli, kat arası ahşap kirişlerle ayrılan, sekizgen 2 katlı Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde 'köşk mescit' tarzındaki özgün mimarisi ile; ilçenin tanıtımıma önemli katkı sağlayacak ve bölgedeki bir ihtiyaç da giderilmiş olacak. Mescidin pencereleri de; Cam Altı Sanatçısı İbrahim Boz tarafından, çiçek motiflerinden cam altı sanatının seçkin örneklerinin görülebildiği, bir açık hava sergisi hüviyetinde olacak. Kurşun kaplı kubbesinin iç kısmına da, Hattat Mahmut Şahin tarafından özel hüsn-i hat çalışması yapılacak.

İKİ TARİHİ HAMAMDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlçede bulunan atıl haldeki her tarihi eseri gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, hamam fonksiyonu ile faaliyet gösterebilecek Değirmendere Yukarı Mahalledeki tarihî hamamda restorasyon çalışmalarında ise sona yaklaştı. Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıları tamamlanan Yukarı Halıdere ve Yukarı Ulaşlı'daki tarihî hamamların restorasyon projeleri de devam ediyor. İki hamamda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla; ilçe turizmine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

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