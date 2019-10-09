Gölcük Belediye Başkanı "Örnek bir birlikteliğimiz var"

09.10.2019 16:01

Köy muhtarlarının talep ve önerini dinleyen, bir aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sezer, Gölcük'ün çehresini değiştirecek birçok projede önemli merhale aldıklarını belirtti.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başkan Sezer yaptığı konuşmada; "Katılımınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu örnek birlikteliğin oluşmasında aylık olarak bir araya gelmemizin bunda payı çok yüksek. Sizler köylerimizde bizim gözümüz kulağımızsınız. İmkânlar ölçüsünde, kaynaklarımızı da verimli kullanarak, öncelik sırasına göre, el birliğiyle sorunları çözüp, hemşehrilerimizin ve talep ve önerilerini yerine getirmenin gayreti içindeyiz. 6 aylık süreçte 10 binin üzerinde talep aldık. Allah'ın izniyle bunların yarısını çözüme kavuşturduk. Kış aylarında da durmak yok. Havaların müsaade ettiği sürece, yani güneşi gördüğümüz her an çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YENİ BİR GÖLCÜK'ÜN OLUŞUMUNU BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yürütülen proje çalışmalarıyla ilgili de muhtarlara bilgi veren Başkan Sezer, "Çarşı içerisinde bulunan Kentsel Dönüşüm Projemizde son merhaleye geldik. Nasip olursa tamamen devletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu projeyle ilçemizin çehresini değiştireceğiz.

Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, at yarışı tesislerimizin altında, Koray Aydın Parkı'nın üstündeki 56 dönüm alan millet bahçesi olacak. Projenin TOKİ tarafından yapılması kesinleşti.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi sizlerin de bildiği gibi bizim şehir merkezinde ana ulaşım güzergahımız. Bugün çalışmalara başlandı.Bu projemiz Kasım ayı içinde tamamlanacak.

Yeni Gölcük Terminaliyle ve Hasaneyn Spor Kompleksi ile alakalı da çalışmalarımız devam ediyor.

Sağlık konusunda da ilçemize ciddi yatırımlar yapılıyor. Düzağaç Mahallesi'nde de sağlık ocağımız yapılacak. Yunus Emre sağlık ocağı başladı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu gerçekleşecek. Donanma Caddesindeki Yeni Mahalle Sağlık Kompleksinin yapımı için dispanser ve Verem Savaş Dispanserinin yıkım ihalesi yapıldı. Kısa süre içinde deinşaata başlanacak. Necati Çelik Devlet Hastanesi ek bina Ve yeni devlet hastanesi inşaatı da devam ediyor.

Hisareyn Karaköprü Mahallesindeki dere ıslah ve alt yapı çalışması ve asfaltlama tamamlandı.

Hasıl-ı kelâm genel olarak projeler anlamında çok ciddi merhale aldık. Size anlattıklarım dışında da birçok proje üzerinde de çalışmamız sürüyor. Yeni bir Gölcük'ün oluşumunu birlikte başaracağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler