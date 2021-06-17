Gölcük Başak Caddesi'nde üstyapı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Başak Caddesi'nde bozulan eski yolu trimer makinesi ile kazıyarak kaldırdı. Caddede önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışmasına başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Başak Caddesi'nde bozulan eski yolu trimer makinesi ile kazıyarak kaldırdı. Trimer kazısı tamamlanan caddede önümüzdeki günlerde Başak Caddesi'nde plent miks temel ve binder asfalt serimine başlanacak.

1600 TON ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Yolda meydana gelen bozulmaların giderileceği 800 metre uzunluktaki Gölcük Başak Caddesi'nde eski yol kazınarak söküldü. Bin metreküp trimer kazısı yapılan caddeden 80 kamyon eski asfalt sökülerek alındı. 2 bin 350 ton plent miks temel, 1600 ton da asfalt serimi yapılacak Başak Caddesi yenilenen asfaltıyla konforlu ve güvenli bir hale gelecek.

İPEK YOLU BULVARINDA KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Gölcük İlçesi'nde üst apı çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde İpek Yolu Bulvarı'nda kavşak düzenlemesi yapılacak. Sivritepe TOKİ Konutları, İhsaniye ve köylere ulaşımın sağlandığı İpek Yolu Bulvarı'nda yapılacak kavşak düzenlemesi ile trafik düzenlenecek. Yağmur suyu hattı da yapılacak İpek Yolu Bulvarın'da trafik akışı yapılacak kavşak düzenlemesi ile daha düzenli hale getirilecek.

Kaynak: Bültenler