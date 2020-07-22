Gölcük Ali İhsan Paşa Caddesi daha konforlu oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ali İhsan Paşa Caddesi'nin yıpranan kısmında üst yapı çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ali İhsan Paşa Caddesi'nin yıpranan kısmında üst yapı çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yolların daha konforlu ve sorunsuz olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine de çalışma başlatan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ali İhsan Paşa Caddesi'nin bozulan yollarında çalışma başlattı. Çalışma ile caddedeki yıpranan 310 metrelik kısmında ilk olarak kazı yapılarak daha sonra 600 ton binder asfalt serimi yapıldı.

Tamamlanan çalışma ile cadde vatandaşların daha rahat kullanabileceği hale getirildi. Bölge sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA