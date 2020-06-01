Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak
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Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Yeni tip koronaviriüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında doğal güzellikleri ile yerli yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'na tatilciler randevu sistemi ile giriş yapacak.

01.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:49

Yeni tip koronaviriüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında doğal güzellikleri ile yerli yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'na tatilciler randevu sistemi ile giriş yapacak.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mart ayının ortalarından itibaren faaliyetleri durdurulan tabiat parkları, milli parklar, lokantalar, pazarlar, havuz, hamamlar, spa merkezleri, kaplıcalar gibi iş yerlerinin normalleşme planı dahilinde pazartesi günü itibarıyla açıldığını söyledi.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Ümit, "Bakanlıklarca belirlenmiş ve bundan sonra da şartlara göre belirlenecek olan kurallara harfiyen uyulması noktasında bütün hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum. Her gün hala pozitif vakalarla karşılaşıyoruz. Koronavirüs salgını henüz bitmiş değil, devam ediyor. Kontrol altına alındı. Kontrolden çıkmaması için tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Bu tedbirlerin olmazsa olmaz şartı temelde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen şartları. Hiçbir şekilde kalabalıklar bir araya gelmemeli. Hastalığı olan ve rahatsız olan kişi evinden çıkmamalı. Rahatsız olan kişiler diğer insanlarla bir araya gelmemeli. Kendi sağlık tedbirlerini almalı. Konulan kurallara harfiyen uyulmalı. Aksi takdirde bu güzel günler başa dönebilir." diye konuştu.

Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'nı randevulu yerler haline getireceklerini belirten Vali Ümit, "Bugün startını verdik. Bu süre içerisinde oradaki faaliyetleri ve yoğunluğu da görerek daha rahat karar verme imkanımız olacak. Gölcük, Abant ve Yedigöller'in kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

"Bu salgın bunu gerektiriyor"

Vali Ümit, talebin çok yoğun olduğu tabiat ve milli parklara vatandaşların gelmeden önce elektronik sistem üzerinden müracaatlarını yapacaklarını anlatarak, tatilcilerin gidecekleri yerler için izinlerini buralardan alacaklarını, izin aldıktan sonra gidecekleri yere geldiklerinde izin belgelerini ve kimliklerini yetkililere göstererek giriş yapabileceklerini bildirdi.

Belirlenen kapasiteye göre ziyaretçi alınacağının ve kapasitenin üzerine çıkılmayacağını vurgulayan Ümit, "Dolayısı ile her isteyen her istediğinde gelme imkanına sahip olmayacak. Genel sağlık bunu gerektiriyor. Bu salgın bunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Bolulu ve dışarıdan gelecek olanların ayrımının yapılacağına işaret eden Ümit, tabiat parkı ve milli parkların bir bölümünün Bolulu vatandaşlara ayrılacağını aktardı.

Vali Ümit, tabiat ve milli parklara girişin ücretli olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"O ücret devam edecek. Diğer hizmetler aynı şekilde devam edecek. Çok kalabalık ve yoğun olması nedeniyle özellikle kış aylarında araçlar yollarda kalıyor. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur oluyor. Mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla konuyu elimine etmemiz gerekiyor. Yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenmek suretiyle durum planlı bir şekilde kontrol altına alınacak. Faaliyetler, çalışmalar başladı. Mümkün olan en kısa süre içerisinde de bu işlemler devreye girecek."

Tabiat ve milli parklardaki olta balıkçılığı ile ilgili de tedbirler almaları gerektiğini vurgulayan Ümit, "Çünkü önce sağlık sonra diğer işlemler geliyor. Sağlığın ayakta kalabilmesi için bazı hobilerimizden, bazı alışkanlıklarımızdan kısmen de olsa feragat etmek zorundayız." diye konuştu.

Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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