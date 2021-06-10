Golcü oyuncu Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük'te
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Golcü oyuncu Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük'te

Golcü oyuncu Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük'te
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sırp golcü Aleksandar Pesic'i renklerine kattı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sırp golcü Aleksandar Pesic'i renklerine kattı.

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev aldı. UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan şampiyonluğu, Moldova şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor. Pesic, 2017-18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Ligi'ni 25 golle gol kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı.

Kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv'de forma giyen deneyimli futbolcu, geçen sezon İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de 31 maçta oynadı, rakip ağlara 11 gol bıraktı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Aleksandar Pesic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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