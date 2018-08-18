Golcü Futbolcu Umut Bozok: Galatasaray'dan Başka Takım Tutmuyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen Umut Bozok, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Phoceen'e konuşan Umut Bozok, örnek aldığı isimle ilgili şunları söyledi:

Marsilya forması giyen Valere Germain'i çok beğeniyorum. Özellikle oyun stili hoşuma gidiyor. Onu biraz kendime benzetiyorum. Bloklar arasında sürekli yer değiştirmesini seviyorum. Benim için örnek alınacak birisi.

"GALATASARAY DIŞINDA TAKIM TUTMUYORUM"

Olympique Marsilya'ya bir hayranlık duyup duymadığı sorulan genç golcü, Galatasaray dışında hiçbir takımı tutmadığını ancak Monaco, Lyon, Marsilya ve PSG gibi takımların oyun tarzını beğendiğini ifade etti.