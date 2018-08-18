Golcü Futbolcu Umut Bozok: Galatasaray'dan Başka Takım Tutmuyorum
Nimes Olympique forması giyen Umut Bozok, verdiği röportajda Marsilya'da top koşturan Valere Germain'i örnek aldığını söyledi. Türk golcü ayrıca Galatasaray dışında bir takım tutmadığını da sözlerine ekledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen Umut Bozok, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Phoceen'e konuşan Umut Bozok, örnek aldığı isimle ilgili şunları söyledi:
Marsilya forması giyen Valere Germain'i çok beğeniyorum. Özellikle oyun stili hoşuma gidiyor. Onu biraz kendime benzetiyorum. Bloklar arasında sürekli yer değiştirmesini seviyorum. Benim için örnek alınacak birisi.
"GALATASARAY DIŞINDA TAKIM TUTMUYORUM"
Olympique Marsilya'ya bir hayranlık duyup duymadığı sorulan genç golcü, Galatasaray dışında hiçbir takımı tutmadığını ancak Monaco, Lyon, Marsilya ve PSG gibi takımların oyun tarzını beğendiğini ifade etti.
YORUMLAR (3)
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TABİKİ DE BAŞKA TAKIM MI VAR. . . HELAAAAAAAAAAAAAAAAL İLK VE TEKTİR GALATASARAY!!!Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Galatasaray Türkiye nin gerçeğidirCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Senide alcaz aslanim genclerimiz cok iyi cok yetenekli masallah emre akbaba yunus akgun celil yuksel ozan kabak dogan can davas ismail cipe masallah masallah biraz ajax modeline donecegiz sanirim genc dinamik bir takim ve iyi rakamlara satacagiz bir iki yildiz oyuncu bir iki tecrubeli oyuncu gerisi genc saldiran ac bir takim.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır