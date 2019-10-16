Golbolda Avrupa şampiyonluğu sevinci

16.10.2019 12:14

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Kadın Golbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması, ülkemizin birlikteliği adına çok önemli bir başarı." dedi.

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nın Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından bir otelde basın toplantısı yapan başkan Sayyıdan, destek veren herkese teşekkür etti.

Hasan Sayyıdan sözlerine, "Türk askerinin Suriye içinde terörizme karşı yaptığı operasyon nedeniyle şehitlerimizin ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." diyerek başladı.

Görme engelli olarak yaşamanın zorluğuna dikkat çeken Sayyıdan, "Görme engelliler içinde kadın olmak daha da zor. Görme engelli kadınlarımız Avrupa şampiyonu çıkarabiliyorsa, bu ülkemizin ve siyasilerimizin engellileri ne denli önemsediklerinin işaretidir." diye konuştu.

Engellileri önemsediklerini ve onlara imkanlar sunduklarını anlatan başkan Sayyıdan, şunları söyledi:

"2000 yılından başlayarak, bu kardeşlerimizin 4 duvar arasından çıkarılması, yasalar ve yönetmeliklerle hayat standartlarının değişmesi sağlandı. Türk insanının karakterinde ve genlerinde başarı kültürü vardır. Burada emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi otoriteye teşekkür ediyoruz.

Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı inşallah altın madalya alacak. Ülke tarihinde ikinci kez altın madalya alma gururunu ve onurunu görme engelliler federasyonu yaşayacaktır. Biz toplumda tüketen değil, üreten bireyler olarak yaşamak istiyoruz."

Sevda: "Bize inananlara gerçekten teşekkür ediyorum"

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, bu şampiyonada kendilerini yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Şampiyonada kendisinin de gol kralı olduğunu hatırlatan Sevda, "Gerçekten çok çabaladık ve çalıştık. Dünya şampiyonluğunu bir golle kaçırmıştık. Bize inandılar, biz de başaracağımıza inandık. Şampiyonluğu getirdik." ifadelerini kullandı.

"Ekibimize destek olduğum için çok mutluyum." diyen milli sporcu, "Bize inananlara gerçekten teşekkür ediyorum.

2016 yılında da çok çalışmış ve şampiyon olmuştuk. Tokyo'ya gideceğiz. Takıma güveniyorum. İnananları yarı yolda bırakmayacağız. İkinci altın madalyayı ülkemize getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milliler, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-6 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: AA