Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın yanı finalinde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşılaştı.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 mağlup ederek hem finale yükseldi hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA