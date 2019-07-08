Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın yanı finalinde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşılaştı.
Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 mağlup ederek hem finale yükseldi hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA
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