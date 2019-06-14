Golbolcüler Eskişehir'e hazır

Golbolcüler Eskişehir'e hazır

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, 18-22 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak Türkiye Golbol Bayanlar 1. Lig 1. Devre Müsabakaları'nda ilimizi temsil edecek.

Golbolcüler Eskişehir'e hazır

Temsilcimizin hedefi, ilk devrede iyi sonuçlar alarak, üst sıralarda yer almak. Antrenör Oğuzhan Pilça gözetiminde, Meryem Doğan, Eda Sarsam, Güliz Çakar, Hediye Nur Çakıcı ve Rabia Sarı'dan oluşan kadrosuyla mücadele edecek Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi, Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdmanyurdu, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü, Yakutiye Engelliler Spor Kulübü, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Konya Görme Engelliler Spor Kulübü, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi Engelliler Spor Kulübü, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

İl Temsilcisi Mehmet Göktaş, 1. Lig'de Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirterek, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen sezona göre bazı eksiklerimiz olsa da iyi sonuçlarla Eskişehir'den dönmeyi amaçlıyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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