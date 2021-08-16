Golbol Yükselme Müsabakaları Karaman'da başladı
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Golbol Yükselme Müsabakaları Karaman'da başladı

Golbol Yükselme Müsabakaları Karaman'da başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) faaliyet takviminde yer alan Erkekler ve Kadınlar Golbol Yükselme Müsabakaları Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) faaliyet takviminde yer alan Erkekler ve Kadınlar Golbol Yükselme Müsabakaları Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından başladı.

5 gün devam edecek müsabakalarda 36 spor kulübünden 226 sporcu bir üst tura çıkmak için ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, tüm sporcuları Karaman'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

GESF Başkanı Hasan Sayyıdan, golbolun dünyada sadece engellilerin yaptığı, yani sağlam bireylerin yapamadığı tek spor branşı olduğunu söyledi.

Bu branşta dünyadaki sayılı ülkeler arasında olduğumuzu ifade eden Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Karaman'da yaptığımız birçok etkinlikle gönül bağı kurmuş durumdayız. Bu bağımızı da ilerleyen zamanlarda yapacağımız birçok etkinlik ve faaliyetlerle daha da güçlendireceğiz. Bu müsabakalarda da tüm sporcu, hakem ve antrenörlerimize başarılar diliyor, sakatlığın olmadığı güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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