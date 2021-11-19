Golbol Milli Takımları'ndan bakanlık ve genel müdürlüğe ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Avrupa Golbol Şampiyonası'nda kadınlarda gümüş, erkeklerde ise bronz madalya alan milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali İhsan Baydaş ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile milli sporcuları makamında kabul ettiği belirtildi.

Ayrı ayrı gerçekleşen ziyarette Baydaş ve Baykan'a imzalı milli forma hediye edildiği aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet